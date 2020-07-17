В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал, когда Украина впишется в критерии ЕС.

«Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных», - уточнил он.

Отметим, критерии ЕС такие: число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года); стабильный или убывающий тренд новых случаев; общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

Напомним, 16 июля Совет ЕС обновил перечень «безопасных» третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Украина в этот список не вошла.