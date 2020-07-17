также в разделеОбщество
СБУ разоблачила подпольную типографию, штамповавшую поддельные паспорта 6
Задержан один из ключевых организаторов «референдума» за «ЛНР» 11
Дмитрий Романюк, бросивший яйцо в Януковича, стал топ-менеджером Укрзализныци 13
Прокуратура открыла дело из-за статьи российского блогера о Крыме 16
Верховный суд отменил все восстановления в должности мэра Черновцов 11
В Никополе задержали банду с мощным арсеналом оружия 13
НАБУ объявило подозрения руководству ОАСК 27
Укрзализныця запускает поезда в Черновцы 13
СНБО: Новые кибератаки могут оставить Украину без интернета 21
В Минкультуры анонсировали возобновление иновещания 12
В ОАСК продолжаются обыски по «делам Майдана» 19
Таран оценил вероятность нападения РФ со стороны Крыма 22
ВСУ увеличат присутствие в Херсонской области 77
В Украине упросили получение водительских прав 24
Уруский задекларировал $50 тысяч наличных и землю 17
Погибший на Донбассе военный медик был гражданином Эстонии 102
Украинские школы могут начать работу в смешанном формате 42
ВСУ проведут военные учения в ответ на российские «Кавказ-2020» 47

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние две недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе. В Минздраве назвали главное условие открытия границ для украинских туристов.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов рассказал, когда Украина впишется в критерии ЕС.

«Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных», - уточнил он.

Отметим, критерии ЕС такие: число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года); стабильный или убывающий тренд новых случаев; общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

Напомним, 16 июля Совет ЕС обновил перечень «безопасных» третьих стран, чьим жителям разрешен въезд в Евросоюз в связи с благоприятной эпидемиологической ситуацией на их территории. Украина в этот список не вошла.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги