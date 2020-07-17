Верховная Рада приняла постановление №3650 «Об образовании и ликвидации районов», которым в Украине ликвидированы существующие 490 районов и созданы 130 новых.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии парламента девятого созыва, но созвал внеочередную сессию парламента на вторник, 21 июля.

С временно оккупированной территории Украины боевики передали неидентифицированное тело. При этом российские оккупанты третий день подряд не дают украинской стороне проводить поиск раненого украинского военнослужащего.

По состоянию на 17 июля в Украине подтверждено 57264 случая COVID-19, из них за последние сутки – 809 случаев. Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 76 человек, 160 человек выздоровели.

Национально антикоррупционное бюро сообщило о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову и еще 5 судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В Елецком районе Липецкой области РФ при столкновении рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк - Санкт-Петербург с микроавтобусом «Газель» пять человек получили травмы.

Под Верховной Радой произошли столкновения правоохранителей с участниками протеста против языкового законопроекта Максима Бужанского.

В партии «Голос» заявили, что переходят в оппозицию к власти.

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.