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В партии «Голос» заявили, что переходят в оппозицию к власти. Об этом в сессионном зале Верховной Рады объявила председатель партии «Голос», депутат этой фракции Кира Рудык, сообщает УНИАН.

Она, в частности, отметила, что депутаты «Голоса» пришли в парламент для того чтобы «быть создателями».

«Создавать правила и творить процессы, которые будут работать. Мы пришли, чтобы использовать этот шанс, каждую его минуту, на благо нашей страны», - сказала Рудык.

Однако, по ее словам, за год они увидели, что «монобольшинство предало ценности, которые декларировало».

Депутат также отметила: «Мы пришли защищать свободу и проводить реформы. Но вместо этого сейчас мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод, о том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив. Мы поняли, что наш конструктив не приносит пользы. Власти не нужно помогать, ее нужно менять».

Так, Рудык заявила: «Партия «Голос» переходит в оппозицию к существующей власти».


 
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