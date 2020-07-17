По состоянию на 17 июля в Украине подтверждено 57264 случая COVID-19, из них за последние сутки – 809 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, число зарегистрированных активных больных составляет 26079 человек. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.

Сейчас госпитализированы 3867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15095 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 454 пациента.

Заболевание было подтверждено у 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработника выздоровели. 42 169 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854064 образца и ИФА – 420369 образцов.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 2253 (1711 выздоровели)

Волынская обл. - 3188 (2000 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1174 (1057 выздоровели)

Донецкая обл. - 781 (298 выздоровели)

Житомирская обл. - 1580 (1234 выздоровели)

Закарпатская обл. - 4229 (1499 выздоровели)

Запорожская обл. - 658 (535 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3309 (1286 выздоровели)

Киев - 6689 (2320 выздоровели)

Киевская обл. - 3184 (2154 выздоровели)

Кировоградская обл. - 677 (601 выздоровели)

Луганская обл. - 100 (76 выздоровели)

Львовская обл. - 7754 (1305 выздоровели)

Николаевская обл. - 504 (401 выздоровели)

Одесская обл. - 2435 (1081 выздоровели)

Полтавская обл. - 347 (307 выздоровели)

Ривненская обл. - 4940 (3395 выздоровели)

Сумская обл. - 352 (304 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2358 (1504 выздоровели)

Харьковская обл. - 2909 (1570 выздоровели)

Херсонская обл. - 207 (190 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 942 (804 выздоровели)

Черкасская обл. - 800 (611 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5262 (3217 выздоровели)

Черниговская обл. - 632 (309 выздоровели).

Напомним, по состоянию на 16 июля в Украине было лабораторно подтверждено 56 455 случаев COVID-19, из них за сутки – 848.