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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня мой последний день работы в «Нафтогазе Украины». Я пришел сюда в 2014 году после Революции достоинства. И все эти годы делал все, чтобы защищать наше с вами достоинство и отстаивать нашу энергетическую независимость», - написал он.

Витренко пояснил, что оставил в Нафтогазе большие наработки.

«Оставляя в Нафтогазе большие наработки (и «деньги от «Газпрома» - направление, за которое я отвечал), хочу пожелать руководству компании и государства достаточно компетентности и порядочности для того, чтобы использовать их на благо граждан Украины», - подытожил он.

Напомним, директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности 13 мая. Он утверждает, что его уволят через два месяца по причине борьбы с «Газпромом», а также  раскритиковал в этом контексте председателя правления «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева.
ForUm

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