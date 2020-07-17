Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в связи с предложением народных депутатов Украины созывает внеочередную сессию парламента на вторник, 21 июля.
Об этом сообщается на сайте ВР.
На ней планируется рассмотрение следующих вопросов:
1) проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии (№ 3658);
2) проект постановления об образовании и ликвидации районов (№ 3650);
3) проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» относительно надлежащего финансового обеспечения восстановления института специалистов по социальной работе для обнаружения и сопровождения семей (лиц), которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах (рег. № 3807);
4) проект закона Украины об оборонных закупках (рег. № 2398-д);
5) проект постановления об определении представителей в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (рег. № 3773);
6) проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности (рег. № 3739);
7) проект закона Украины об управлении отходами (реестр № 2207-1-д);
8) проект закона Украины о разведке (рег. № 2412-д);
9) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства (реестр № 3355-1);
10) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы и борьбы с патентным троллингом (реестр № 2258);
11) проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно реформы патентного законодательства) (рег. № 2259);
12) проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно осуществления уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей (регистр. № 2456);
13) проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 14 июля 2020 о принятии закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» (реестр №2285-д-П, 2285-д-П1, 2285 -д-П2) и др.
Напомним, сегодня, 17 июля, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил о закрытии третьей сессии парламента девятого созыва.
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