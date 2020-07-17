Под Верховной Радой произошли столкновения правоохранителей с участниками протеста против языкового законопроекта Максима Бужанского, сообщает «Украинская правда».

Представители нескольких организаций утверждают, что хотели протесты дрова и создать символическую ватру. Они говорят, что это просто реманент.

В то же время полиция подозревает, что активисты собирались поджечь дрова, и пытается этому помешать, возник конфликт.

В конце концов активистам удалось создать свою инсталляцию, они, как и декларировали, зажгли дымовые файеры, которые символизируют огонь.

Как сообщалось, 13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.

18 марта Гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии «Слуга народа»). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.

Этот законопроект Верховная Рада планирует рассмотреть сегодня, 17 июля.