также в разделеПолитика
Российские пранкеры пытались поговорить с Дудой от имени Зеленского 9
В МИД назвали внезапную проверку боеготовности войск РФ «угрозой силой» 30
Малайзия призвала мир не политизировать процесс по делу MH17 17
Рада ушла на каникулы 16
ВР призвала мир осудить голосование за «обнуление» Путина в Крыму 12
МИД призывает РФ признать свою ответственность за сбитие МН17 26
Гнатенко: Зеленский обязан прислушаться к Медведчуку и извиниться за свои невыполненные предвыборные обещания 37
Партия «Голос» объявила о переходе в оппозицию 31
Украина и Гренада договорились о безвизе 25
Швеция назвала урегулирование конфликта на Донбассе приоритетом председательства в ОБСЕ 15
Кравчук раскритиковал нардепов за поведение в Раде 41
Зеленский: Украина должна вернуть все свои территории 42
Уруский назвал свою главную задачу на новой должности 33
Рада внесла изменения в избирательное законодательство 114
Украинские румыны пожаловались Бухаресту на «принудительную украинизацию» 35
Эксперт: Медведчук прав, альтернатив Минским соглашениям нет 42
Рада назначила Уруского вице-премьером 39
Зеленский: Не нужно спешить продлевать карантин надолго 287

Верховная Рада приняла постановление №3650 «Об образовании и ликвидации районов», которым в Украине ликвидированы существующие 490 районов и созданы 130 новых, сообщает пресс-служба ВР.

Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов.

Постановлением предусмотрено образовать:

1) 10 районов в Автономной Республике Крым: Бахчисарайский район, Белогорский район, Джанкойский район, Евпаторийский район, Керченский район, Курманский район, Перекопский район, Симферопольский район, Феодосийский район, Ялтинский район;

2) 5 районов в Винницкой области: Винницкий район, Гайсинский район, Могилев-Подольский район, Тульчинский район, Хмельницкий район;

3) 4 района в Волынской области: Владимир-Волынский район, Камень-Каширский район, Ковельский район, Луцкий район;

4) 6 районов в Днепропетровской области: Днепровский район, Каменский район, Криворожский район, Никопольский район, Новомосковский район, Павлоградский район;

5) 8 районов в Донецкой области: Бахмутский район, Волновахский район, Горловский район, Донецкий район, Кальмиусский район, Краматорский район, Мариупольский район, Покровский район,

6) 4 района в Житомирской области: Бердичевский район, Житомирский район, Коростенский район, Новоград-Волынский район;

7) 5 районов в Закарпатской области: Береговский район, Мукачевский район, Тячевский район, Ужгородский район, Хустский район;

8) 5 районов в Запорожской области: Бердянский район, Васильевский район, Запорожский район, Мелитопольский район, Пологовский район;

9) 5 районов в Ивано-Франковской области: Ивано-Франковский район, Калушский район, Коломыйский район, Косовский район, Надворнянский район;

10) 7 районов в Киевской области: Белоцерковский район, Бориспольский район, Броварской район, Бучанский район, Обуховский район, Переяславский район, Фастовский район;

11) 4 района в Кировоградской области: Голованевский район, Кропивницкий район, Новоукраинский район, Александрийский район;

12) 8 районов в Луганской области: Алчевский район, Довжанский район, Луганский район, Ровеньковский район, Сватовский район, Северодонецкий район, Старобельский район, Счастьенский район (с административным центром в поселке городского типа Новоайдар);

13) 7 районов во Львовской области: Дрогобычский район, Золочевский район, Львовский район, Самборский район, Стрыйский район, Червоноградский район, Яворовский район;

14) 4 района в Николаевской области: Баштанский район, Вознесенский район, Николаевский район, Первомайский район;

15) 6 районов в Одесской области: Белгород-Днестровский район, Болградский район, Измаильский район, Одесский район, Подольский район, Раздельнянский район;

16) 4 района в Полтавской области: Кременчугский район, Лубенский район; Миргородский район, Полтавский район,

17) 4 района в Ривненской области: Варашский район, Дубенский район, Ривненский район, Сарненский район;

18) 5 районов в Сумской области: Конотопский район, Ахтырский район, Роменский район, Сумской район, Шосткинский район;

19) 3 района в Тернопольской области: Кременецкий район, Тернопольский район, Чертковский район;

20) 7 районов в Харьковской области: Изюмский район, Красноградский район, Купянский район, Лозовский район, Люботинский район, Харьковский район, Чугуевский район;

21) 3 района в Херсонской области: Генический район, Каховский район, Херсонский район;

22) 5 районов в Хмельницкой области: Дунаевецкий район, Каменец-Подольский, Староконстантиновский район, Хмельницкий район, Шепетовский район;

23) 4 района в Черкасской области: Звенигородский район, Золотоношский район, Уманский район, Черкасский район;

24) 3 района в Черновицкой области: Сторожинецкий район, Хотинский район, Черновицкий район;

25) 4 районов в Черниговской области: Нежинский район, Новгород-Северский район, Прилукский район, Черниговский район.

Согласно постановлению, границы районов устанавливаются по внешней границе территорий сельских, поселковых, городских территориальных общин, входящих в состав соответствующего района.

Постановлением ликвидированы все районы в областях согласно действующему административно-территориальному делению.

Постановлением установлено, что выборы депутатов районных советов районов, ликвидированных в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления, не проводятся.

Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов в соответствии с административно-территориальным устройством, определенным настоящим постановлением.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, кроме пунктов 1, 3 по ликвидации и образования районов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей, которые вступают в силу после возвращения этих территорий под общую юрисдикцию Украины (восстановление территориальной целостности Украины и восстановление полномочий органов государственной власти Украины на соответствующей территории).

Напомним, 12 июня Кабинет Министров согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в Украине будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых.

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2950 грн.
111
Теги