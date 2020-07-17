Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусои, увеличилось еще на 76 человек, 160 человек выздоровели. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.



«Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 76 больных. На сегодня в столице уже 6689 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.



Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 83-х лет. И 5 девочек от 11 месяцев до 13-ти лет. И 42 мужчин в возрасте от 18 до 84-х лет. И трое мальчиков - от трех месяцев до трех лет.



В больницы столицы госпитализировали 7 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.



«Выздоровели за минувшие сутки 160 человек – это больше всего за весь период пандемии. Всего коронавирус преодолели 2320 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 13. В Деснянском – 11, а в Соломенском и Шевченковском районах - по 9 случаев», - сказал Кличко.

Напомним, 15 июля в Киева заболевание коронавирусом подтвердили у 116 человек.