также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранены 4 военных 13
В Николаеве сожгли авто председателя ячейки «Нацккорпуса» 53
В Украине за сутки – 848 случаев COVID-19 27
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов, потерь нет 14
Протестующие облили борщом Посольство Украины в Ереване 156
Под Киевом снова произошло смертельное ДТП 42
В Польше молдаванин убил 26-летнюю украинку 100
Оккупанты 18 раз обстреляли украинские позиции, ранены 7 военных 14
«Били битами»: на Киевщине после драки умер 17-летний парень 71
В Бердянске пьяный мужчина из окна дома стрелял по детям 47
Обострение на Донбассе: 18 обстрелов, 3 военных погибли, еще 2 – пострадали 18
Боевики убили военного медика на Донбассе 119
В Николаеве из-за разлива подсолнечного масла загрязнен Днепро-Бугский лиман 16
Сегодня на Донбассе погибли двое военных 38
Непогода обесточила в Украине 23 населенных пункта 23
Боевики 16 раз обстреляли украинские позиции, ранены 5 военных 26
Обострение на Донбассе: пять украинских военных ранены 22
Из-за непогоды обесточены сёла в Ривненской области 17

В Елецком районе Липецкой области РФ при столкновении рейсового пассажирского автобуса сообщением Донецк - Санкт-Петербург с микроавтобусом «Газель» пять человек получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы региона.

Отмечается, что после ДТП автобус загорелся.

«Пять человек пострадали в ДТП, двое их них в тяжелом состоянии. Еще двое от госпитализации отказались. В итоге трое доставлены в Елецкую райбольницу», - сказала представитель ЕДДС.

По данным ЕДДС, в числе пострадавших четыре человека из украинского рейсового автобуса «Элвест», в том числе его водитель, а также водитель грузовой «Газели». Оба водителя находятся в тяжелом состоянии.

«Среди пострадавших житель Кировской области и житель Ставропольского края, остальные — жители Луганской и Донецкой областей, у людей переломы и ожоги. Всего в автобусе находилось порядка 40 человек. Сейчас решается вопрос, куда пассажиров повезут - либо в гостиничный комплекс, или просто будут греться в предоставленных нами автобусах, за ними уже направили автобус из Воронежа», — сказала собеседница агентства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
18
Теги