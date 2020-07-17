Министерство иностранных дел Украины призывает РФ признать свою ответственность за сбитие в 2014 году в небе над Донбассом самолета «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом говорится в заявлении МИД по случаю годовщины трагедии.

«Сегодня, в день трагической годовщины сбития самолета Малайзийских авиалиний МН17 в небе над Украиной, наши мысли и сочувствие - с родственниками и близкими погибших. Мы помним каждого погибшего и сделаем все возможное для установления справедливости в деле сбития самолета МН17 и наказания виновных в этом ужасном преступлении», – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина настроена продолжать тесное сотрудничество с Нидерландами и другими партнерами по Совместной следственной группе с целью привлечения виновных к ответственности в рамках уголовного процесса и приветствует начало судебного процесса этого года.

«Мы также принимаем меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения РФ к ответственности за нарушение своих обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, что привело к сбитию МН17. Важным шагом в этой связи также является обращение Нидерландов в Европейский суд по правам человека с иском против РФ с целью привлечения этого государства к ответственности в силу ее роль в сбитии МH17. Призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность, выполнять свои международные обязательства, в частности резолюции СБ ООН 2166, и сотрудничать со следствием», – сказано в заявлении.

Напомним, 8 июня начался второй блок судебных слушаний по делу МН17.

В суде прокуроры обнародовали детали расследования. В частности, прокурор Тайс Бергер сообщил, что есть свидетель, который видел «Бук» и запуск ракеты. Также речь шла об исследовании работы ракет ЗРК «Бук», было испытано два типа ракеты - 9М38 и 9M28-M1. Также в зале суда заслушали перехваченные телефонные разговоры, по ним смогли идентифицировать боевиков.

В связи с распространением коронавируса численность людей, которые могут находиться в суде, ограничена. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она будет проходить на двух языках: на нидерландском и английском.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс «Схипхол», который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Интересы одного из подозреваемых – подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание участвовать в судебном процессе по делу МН17, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко.

24 мая 2018 участники совместной следственной группы сообщили, что получили доказательства и пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит с использованием самоходной огневой установки зенитно-ракетной системы «БУК» 53 бригады ВС РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.