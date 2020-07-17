Президент Украины Владимир Зеленский поддержал выдвижение народного депутата Ирины Верещук для участия в выборах киевского городского головы от партии «Слуга народа», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Я действительно поддержал решение партии «Слуга народа», и я от себя симпатизирую этому выбору - Ирине Верещук. Поэтому у нас сегодня никто не будет спорить в партии «Слуга народа», - сказал Зеленский во время общения с представителями СМИ после заседания фракции партии в Киеве.

Президент отметил, что на внутрипартийных праймериз Верещук получила максимальные три балла и будет лучшим кандидатом в мэры столицы.

По его словам, в праймериз участвовали пять претендентов, которые теперь будут помогать на выборах кандидату от партии «Слуга народа».

«Они все будут помогать - мы так договорились - нашему выбранному кандидату. Было выступление по 5-7 минут у каждого, очень кратко, коротко - свои шаги, как человек будет бороться. И самое главное - каким будет Киев», - отметил Зеленский.

Президент сообщил, что кандидат на должность киевского городского головы, который победил на праймериз «Слуги народа», проведет развернутую презентацию своей предвыборной программы.

«Ирина руководила городом. Это тоже очень важно - человек с большим опытом и практикой», - добавил он.

Глава государства также призвал основных кандидатов на должность мэра Киева провести дебаты.

«Именно в направлении профессиональных дебатов с точки зрения градостроительства, инфраструктуры, ЖКХ, денег, мне кажется, это будет очень интересно - увидеть ответы в серьезных дебатах между действующим мэром и Ириной Верещук», - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, также будет открыта система определения кандидатов в депутаты от «Слуги народа» на местных выборах.

«Мы не можем проследить за всей страной, но у нас есть принцип, что все кандидатуры будут проходить проверку - от Службы безопасности мы будем просить помощи, и от других правоохранительных органов, чтоб потом не было сюрпризов», - сообщил глава государства.

Со своей стороны Верещук пригласила действующего мэра столицы Виталия Кличко на дебаты. Она также поблагодарила президента и коллегам за доверие.

«Спасибо всем, кто верил, верит и будет верить в нас. Верьте в нас, пожалуйста, мы победим, победа будет за нами», - отметила Верещук.

Председатель партии «Слуг народа», народный депутат Александр Корниенко сообщил, что будет наработана стратегия на выборы в Киевский городской совет.

Напомним, 16 июля на внутрипартийных праймериз «Слуги народа» на кандидата в мэры Киева одержала победу народный депутат Ирина Верещук.