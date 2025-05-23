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Суспiльство

Українські діти мають готуватися до війни ще зі школи, – Верещук

Українські діти мають готуватися до війни ще зі школи, – Верещук

Українські діти повинні розуміти, що Росія – є нашим ворогом, а війна надовго. Тому українці повинні ще зі школи готуватися до захисту своєї землі від окупантів.

Про це заявила Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу Президента України.

Вона наголосила, що українці мають усвідомлювати – війна надовго.

– Буде перемир’я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть – Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття, – сказала Ірина Верещук.

За її словами, треба перелаштувати суспільну свідомість, щоб у майбутньому бути готовими дати відсіч кожної хвилини.

– Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву. Кожен розуміє свою роль та місце. (Росія буде знати), що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, а під ними (росіянами) буде горіти земля – вони не будуть наступати, бо розумітимуть, що тут загинуть і будуть взяти в полон, – наголосила Ірина Верещук.

Раніше заступниця голови Офісу Президента розповіла, що у травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів про створення системи національного спротиву. Система національного спротиву покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни.

У квітні президент Володимир Зеленський дав доручення створити в усіх регіонах центри підготовки громадян до національного спротиву.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дітиВерещуквійна в Україні
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