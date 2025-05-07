Уся країна готуватиметься до війни: Верещук анонсувала нові закони

Україна готує масштабну трансформацію в системі національної безпеки, спрямовану на підготовку до умов війни не лише військових, але й усього цивільного населення. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук, анонсуючи появу низки нових законодавчих ініціатив.

За словами Верещук, в Офісі Президента відбулося засідання, де обговорювалася відповідна законотворча стратегія. До напрацювання документів долучилися представники Міністерства оборони, командування та Генерального штабу ЗСУ, Міністерства освіти, а також представники громадського сектору.

"Йдеться не просто про зміни законодавства. Ми створюємо нову екосистему підготовки усього цивільного населення до спротиву ворогу", – наголосила Верещук. Вона пояснила, що ця підготовка стане додатковим та паралельним елементом до базової військової підготовки чоловіків, підкреслюючи, що сильна держава базується не лише на потужній армії, а й на суспільстві, готовому до будь-яких викликів.

Очікується, що відповідні законопроєкти будуть подані до Верховної Ради вже у травні цього року. Їхнє ухвалення має закласти правову основу для реалізації нової системи всебічної підготовки населення до умов воєнного часу.