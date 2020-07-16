На внутрипартийных праймериз Слуги народа на кандидата в мэры Киева одержала победу народный депутат Ирина Верещук, сообщает НВ.
В праймериз приняли участие пять кандидатов — Александр Дубинский, Александр Качура, Ирина Верещук, Николай Тищенко и Дмитрий Гурин.
По словам народного депутат от Слуги народа Павла Мельника, голоса распределились таким образом:
Ирина Верещук — 87 голосов
Александр Дубинский — 41 голос
Николай Тищенко — 30 голосов
Дмитрий Гурин — 15 голосов
Александр Качура — 3 голоса
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