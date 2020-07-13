По состоянию на утро 13 июля 7 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Харьковская и Черниговская области.

Напомним, по состоянию на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев.