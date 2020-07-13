По состоянию на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.
Так, число зарегистрированных активных больных составляет 26232. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (240,5), Львовской (231,3) и Закарпатской (206.1) областях.
Сейчас госпитализированы 3808 человек, из них 81 – подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14277 человек, в подключению к аппарату ИВЛ - 437.
Заболевание было подтверждено у 3880 детей и 7425 медиков, из них 5018 медработников выздоровели. 39 856 больных находились на амбулаторном лечении.
а сутки исследовано 6976 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 803657 образцов и ИФА – 353717 образцов.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 2122 (1553 выздоровели)
Волынская обл. - 3071 (1618 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1144 (1033 выздоровели)
Донецкая обл. - 759 (249 выздоровели)
Житомирская обл. - 1542 (1129 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3988 (1265 выздоровели)
Запорожская обл. - 622 (518 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 3071 (1229 выздоровели)
Киев - 6238 (2108 выздоровели)
Киевская обл. - 3068 (1838 выздоровели)
Кировоградская обл. - 674 (585 выздоровели)
Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)
Львовская обл. - 7107 (1113 выздоровели)
Николаевская обл. - 482 (369 выздоровели)
Одесская обл. - 2208 (988 выздоровели)
Полтавская обл. - 334 (297 выздоровели)
Ривненская обл. - 4697 (2773 выздоровели)
Сумская обл. - 341 (295 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2260 (1415 выздоровели)
Харьковская обл. - 2677 (1445 выздоровели)
Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 908 (756 выздоровели)
Черкасская обл. - 754 (594 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5161 (2792 выздоровели)
Черниговская обл. - 608 (282 выздоровели).
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