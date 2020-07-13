По состоянию на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случая COVID-19, из них 26 503 человек выздоровели, 1398 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 612 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, число зарегистрированных активных больных составляет 26232. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (240,5), Львовской (231,3) и Закарпатской (206.1) областях.

Сейчас госпитализированы 3808 человек, из них 81 – подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14277 человек, в подключению к аппарату ИВЛ - 437.

Заболевание было подтверждено у 3880 детей и 7425 медиков, из них 5018 медработников выздоровели. 39 856 больных находились на амбулаторном лечении.

а сутки исследовано 6976 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 803657 образцов и ИФА – 353717 образцов.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 2122 (1553 выздоровели)

Волынская обл. - 3071 (1618 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1144 (1033 выздоровели)

Донецкая обл. - 759 (249 выздоровели)

Житомирская обл. - 1542 (1129 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3988 (1265 выздоровели)

Запорожская обл. - 622 (518 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3071 (1229 выздоровели)

Киев - 6238 (2108 выздоровели)

Киевская обл. - 3068 (1838 выздоровели)

Кировоградская обл. - 674 (585 выздоровели)

Луганская обл. - 93 (73 выздоровели)

Львовская обл. - 7107 (1113 выздоровели)

Николаевская обл. - 482 (369 выздоровели)

Одесская обл. - 2208 (988 выздоровели)

Полтавская обл. - 334 (297 выздоровели)

Ривненская обл. - 4697 (2773 выздоровели)

Сумская обл. - 341 (295 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2260 (1415 выздоровели)

Харьковская обл. - 2677 (1445 выздоровели)

Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 908 (756 выздоровели)

Черкасская обл. - 754 (594 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5161 (2792 выздоровели)

Черниговская обл. - 608 (282 выздоровели).