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В понедельник, 13 июля, на внеочередном заседании Верховной рады по инициативе президента Владимира Зеленского рассмотрят отмену ограничения зарплат чиновников. На период карантина народные депутаты одобрили жалование на максимальном уровне в 47 230 гривен.

Об этом свидетельствует распоряжение на сайте парламента.

Так, повестке дня внеочередного заседания депутатам предлагают проголосовать за то, чтобы ограничение на зарплаты чиновникам действовало не более трех месяцев со дня применения этой нормы.

Граничный уровень зарплаты для чиновников ввели 13 апреля этого года, поэтому в случае одобрения парламентом, 13 июля срок действия ограничения должен завершиться.

Напомним, народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что в понедельник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. 
ForUm

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