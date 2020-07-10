Народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура сообщил, что в понедельник, 13 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады. Об этом он написал в Telegam.
«В понедельник, 13 июля, в 14:00 состоится внеочередное заседание Верховной Рады.
На повестке дня – президентские законопроекты», – отметил он.
Нардеп также сообщил. что вечером в понедельник запланировано заседание фракции «Слуга народа», где будут рассмотрены кадровые вопросы.
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