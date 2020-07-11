Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании в пятницу, 10 июля, позволила кинотеатрам возобновить работу и запретила развлекательным заведениям работать после 23:00.

Соответствующее решение комиссии ТЭБ и ЧС опубликовано на сайте Харьковского горсовета.

Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, в учреждениях обязательно должна проводиться дезинфекция.

«Такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе», — сообщает пресс-служба горсовета.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на пятницу, 10 июля, Харьковская область по-прежнему входила в число областей, которые не могут смягчать карантин, поскольку здесь коэффициент выявления случаев COVID-19 превышает 11%.

Как сообщалось, решение о запрете работы кинотеатров было принято комиссией 3 июля. Тогда же было ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, запрещена работа предприятий общественного питания, где нет летних площадок или площадь зала менее 50 кв. м, за исключением услуг по адресной доставке заказов и заказов на вынос. Работа кафе и ресторанов после 22:00 была запрещена.

Напомним, за сутки зафиксировано 800 новых случаев COVID-19.