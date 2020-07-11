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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 800 человек, зафиксировано 27 летальных случаев, 861 пациент выздоровел.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины по состоянию на утро субботы, 11 июля.

Заболеваемость коронавирусом в Украине держится на одном уровне, но остается высокой: 10 июля заболели 819 человек, 9 июля — 810, 8 июля — 807.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 52 843 человека, из них 25 661 выздоровели, летальных исходов — 1372.

На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:

Винницкая область — 2081 случай;

Волынская область — 2987 случаев;

Днепропетровская область — 1140 случаев;

Донецкая область — 758 случаев;

Житомирская область — 1512 случаев;

Закарпатская область — 3842 случая;

Запорожская область — 612 случаев;

Ивано-Франковская область — 2971 случай;

Кировоградская область — 670 случаев;

г. Киев — 6115 случаев;

Киевская область — 2986 случаев;

Львовская область — 6882 случая;

Луганская область — 93 случая;

Николаевская область — 477 случаев;

Одесская область — 2141 случай;

Полтавская область — 331 случай;

Ровенская область — 4520 случаев;

Сумская область — 337 случаев;

Тернопольская область — 2217 случаев;

Харьковская область — 2621 случай;

Херсонская область — 204 случая;

Хмельницкая область — 888 случаев;

Черновицкая область — 5117 случаев;

Черкасская область — 738 случаев;

Черниговская область — 594 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.

Напомним, Киев может ужесточить карантин.
ForUm

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