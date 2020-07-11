За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 800 человек, зафиксировано 27 летальных случаев, 861 пациент выздоровел.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины по состоянию на утро субботы, 11 июля.
Заболеваемость коронавирусом в Украине держится на одном уровне, но остается высокой: 10 июля заболели 819 человек, 9 июля — 810, 8 июля — 807.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 52 843 человека, из них 25 661 выздоровели, летальных исходов — 1372.
На данный момент случаи коронавирусной болезни обнаружены:
Винницкая область — 2081 случай;
Волынская область — 2987 случаев;
Днепропетровская область — 1140 случаев;
Донецкая область — 758 случаев;
Житомирская область — 1512 случаев;
Закарпатская область — 3842 случая;
Запорожская область — 612 случаев;
Ивано-Франковская область — 2971 случай;
Кировоградская область — 670 случаев;
г. Киев — 6115 случаев;
Киевская область — 2986 случаев;
Львовская область — 6882 случая;
Луганская область — 93 случая;
Николаевская область — 477 случаев;
Одесская область — 2141 случай;
Полтавская область — 331 случай;
Ровенская область — 4520 случаев;
Сумская область — 337 случаев;
Тернопольская область — 2217 случаев;
Харьковская область — 2621 случай;
Херсонская область — 204 случая;
Хмельницкая область — 888 случаев;
Черновицкая область — 5117 случаев;
Черкасская область — 738 случаев;
Черниговская область — 594 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.
Напомним, Киев может ужесточить карантин.
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