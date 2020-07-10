В случае улучшения эпидемической ситуации Укрзализныця планирует в августе полноценно восстановить железнодорожное сообщение. Об этом заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.
По его словам, сейчас Укрзализныця уже возобновила треть поездов дальнего следования и пригородных. «Сейчас в Украине карантин продлен до 31 июля. Надеемся, что в августе количество заболеваний короновирусом пойдет на спад и мы сможем полноценно восстановить железнодорожное сообщение со всеми регионами уже в августе», - рассказал Юрик.
Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
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