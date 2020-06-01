Сегодня, 1 июня, в Украине возобновляется железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
«Первый поезд Интерсити, который откроет дальнее внутреннее пассажирское сообщение, отправится в понедельник в 6:12 утра по направлению Киев-Константиновка», - говорится в сообщении.
Всего сегодня возобновит движение 7 пар Интерсити.
Напомним, билетные кассы на железнодорожных вокзалах Украины начали работать 27 мая.
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