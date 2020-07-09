По данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.

Так, число зарегистрированных активных больных составляет 26113 человека. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.

Сейчас госпитализирован 3931 человек, из них 85 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13655 человек, в подключению к аппарату ИВЛ - 424 пациента.

Заболевание было подтверждено у 3682 детей и 7178 медиков, из них 4650 медработников выздоровели. 37 559 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13938 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 760247 образцов и ИФА 315874 образцы.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 2021 (1443 выздоровели)

Волынская обл. - 2875 (1178 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1130 (1002 выздоровели)

Донецкая обл. - 749 (233 выздоровели)

Житомирская обл. - 1500 (1078 выздоровели)

Закарпатская обл. - 3622 (1117 выздоровели)

Запорожская обл. - 605 (468 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 2857 (1213 выздоровели)

Киев - 5872 (1962 выздоровели)

Киевская обл. - 2895 (1650 выздоровели)

Кировоградская обл. - 669 (574 выздоровели)

Луганская обл. - 90 (70 выздоровели)

Львовская обл. - 6681 (990 выздоровели)

Николаевская обл. - 465 (346 выздоровели)

Одесская обл. - 2052 (863 выздоровели)

Полтавская обл. - 327 (281 выздоровели)

Ривненская обл. - 4380 (2363 выздоровели)

Сумская обл. - 328 (271 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2153 (1343 выздоровели)

Харьковская обл. - 2521 (1280 выздоровели)

Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 865 (616 выздоровели)

Черкасская обл. - 707 (552 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5074 (2473 выздоровели)

Черниговская обл. - 585 (224 выздоровели).

Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине было подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.