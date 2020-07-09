По данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев, сообщает Центр общественного здоровья.
Так, число зарегистрированных активных больных составляет 26113 человека. Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой (267,2), Львовской (219,7) и Закарпатской (189,8) областях.
Сейчас госпитализирован 3931 человек, из них 85 человек подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 13655 человек, в подключению к аппарату ИВЛ - 424 пациента.
Заболевание было подтверждено у 3682 детей и 7178 медиков, из них 4650 медработников выздоровели. 37 559 больных находились на амбулаторном лечении.
За сутки исследовано 13938 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 760247 образцов и ИФА 315874 образцы.
В общем случаи подтверждены:
Винницкая обл. - 2021 (1443 выздоровели)
Волынская обл. - 2875 (1178 выздоровели)
Днепропетровская обл. - 1130 (1002 выздоровели)
Донецкая обл. - 749 (233 выздоровели)
Житомирская обл. - 1500 (1078 выздоровели)
Закарпатская обл. - 3622 (1117 выздоровели)
Запорожская обл. - 605 (468 выздоровели)
Ивано-Франковская обл. - 2857 (1213 выздоровели)
Киев - 5872 (1962 выздоровели)
Киевская обл. - 2895 (1650 выздоровели)
Кировоградская обл. - 669 (574 выздоровели)
Луганская обл. - 90 (70 выздоровели)
Львовская обл. - 6681 (990 выздоровели)
Николаевская обл. - 465 (346 выздоровели)
Одесская обл. - 2052 (863 выздоровели)
Полтавская обл. - 327 (281 выздоровели)
Ривненская обл. - 4380 (2363 выздоровели)
Сумская обл. - 328 (271 выздоровели)
Тернопольская обл. - 2153 (1343 выздоровели)
Харьковская обл. - 2521 (1280 выздоровели)
Херсонская обл. - 201 (184 выздоровели)
Хмельницкая обл. - 865 (616 выздоровели)
Черкасская обл. - 707 (552 выздоровели)
Черновицкая обл. - 5074 (2473 выздоровели)
Черниговская обл. - 585 (224 выздоровели).
Напомним, по состоянию на утро 8 июля в Украине было подтверждено 50414 случаев COVID-19, из них 23 119 человек выздоровели, 1306 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.
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