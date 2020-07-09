В 17:40 9 июля удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района Луганской области.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ВР принять постановление о назначении очередных местных выборов на воскресенье, 25 октября.

Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили лицо, которое пыталось дать главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко взятку в размере 800 тысяч долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Украине пока нет второй волны заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

В партии пятого президента Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованный нардепом Андреем Деркачем разговор якобы экс-президента и президента РФ Владимира Путина.

80% уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, не имеют судебных перспектив. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил начальник третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Олег Корецкий.

В первом полугодии этого в общий фонд государственного бюджета недополучено более 38 млрд грн запланированных доходов.

По данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев.

Пандемия коронавируса продолжает ускоряться, и большинству стран пока не удалось взять ситуацию под контроль. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на еженедельной информационной панели стран-членов ВОЗ.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%.

За минувшие сутки, 8 июля, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, бывшего народного депутата («Народный фронт») и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской.