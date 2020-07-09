Валовой внутренний продукт Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Об этом говорится в обзоре экономической активности за этот период Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, сообщает УНИАН.

«По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%», - сказано в обзоре.

В министерстве отметили, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина.

В частности, речь идет о восстановлении деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также, частично, пассажирских перевозок автомобильным транспортом (городское, пригородное, внутриобластное и международное сообщение) и работы метрополитена.

Как отметили в министерстве, это выражается в улучшении индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем. «В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 (из-за временного уменьшения общей экономической активности в мире, инвестиционной паузы, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности», - сказано в обзоре.

Напомним, Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.