Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует ВР принять постановление о назначении очередных местных выборов на воскресенье, 25 октября. Соответствующее решение было принято на заседании комитета сегодня, 9 июля, сообщает УНИАН.

Члены комитета рассмотрели проект постановления о назначении очередных местных выборов в 2020 году (№ 3809) и альтернативные проекты (№ 3582 и 3813). Проектом постановления № 3809 предлагается назначить на воскресенье, 25 октября, очередные выборы депутатов областных, Киевского городского, районных в городах советов и Киевского городского головы.

Проектом предлагается, что «выборы депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся».

Кроме того, проектом постановления предлагается установить, что «в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначаются и не проводятся».

Согласно проекту, «выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, которые не были назначены в соответствии с пунктами 2 и 3 этого постановления или в отношении которых было принято решение о невозможности их проведения, будут назначены в установленном отдельным законом порядке и сроки, в условиях: прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, а именно: вывод всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины, восстановление полного контроля Украины на государственной границе Украины; разоружение всех незаконных вооруженных формирований и наемников, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины, восстановление конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины, обеспечение безопасности граждан Украины, проживающих на соответствующих территориях Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей и города Севастополя, что создаст возможности для соблюдения стандартов проведения выборов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе».

Проектом предлагается поручить Кабинету Министров в пределах полномочий принять меры по обеспечению финансирования местных выборов 25 октября за счет средств государственного бюджета Украины; Центральной избирательной комиссии в установленном законодательством порядке - принять меры по финансовому и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения выборов, указанных в пункте 1 постановления, за счет средств государственного бюджета Украины.

По результатам голосования комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления № 3809 в целом с учетом предложений комитета. Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде отклонить проекты постановлений № 3582 и № 3813.