Пандемия коронавируса продолжает ускоряться, и большинству стран пока не удалось взять ситуацию под контроль. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на еженедельной информационной панели стран-членов ВОЗ, сообщает НВ со ссылкой на The Guardian.

Он отметил, что коронавирус эксплуатирует неравенства в системах здравоохранениях и расколы общества. По его словам, болезнь разрушила системы здравоохранения в некоторых из самых богатых стран мира, хотя некоторые страны, которые приняли успешные ответные меры, не располагают большими средствами.

«В большей части мира вирус не взят под контроль. Ситуация ухудшается. Сейчас в ВОЗ зафиксировано более 11,8 млн случаев COVID-19 (по данным Университета Джона Хопкинса — 12 066 045, — ред). Более 544 000 жизней потеряны. Пандемия по-прежнему ускоряется», — подчеркнул Гебрейесус.

Он напомнил, что за последние шесть недель общее количество случаев коронавируса удвоилось.

Больше всего случаев коронавируса зафиксировано в США — более 3 млн. За последние сутки там диагностировали 61 848 случаев — самый высокий ежедневный прирост с начала эпидемии.

На втором месте по количеству случаев Бразилия (более 1,7 млн), у президента которой недавно диагностировали COVID-19. На третьем (более 767 тысяч) — Индия.

Напомним, по данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев/