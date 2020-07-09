Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Украине пока нет второй волны заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Волынскую область. «У нас действительно второй волны пока нет, если откровенно говорить. Я думаю, что это люди чувствуют. Но всем нужно быть осторожными. Из-за неосторожности действительно увеличивается количество заболевших», - заявил он.

Напомним, по данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев