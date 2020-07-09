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В первом полугодии этого в общий фонд государственного бюджета недополучено более 38 млрд грн запланированных доходов. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, сообщает пресс-служба ведомства.

«Анализ оперативной отчетности Казначейства показал, что который месяц подряд сумма недопоступления доходов остается значительной. В январе-июне 2020 план доходов общего фонда государственного бюджета не выполнены на 38,4 млрд грн, или 7,8%. Качество прогноза основных макропоказателей должно быть повышено. Ведь риски невыполнения бюджета значительные», - сказал Пацкан.

По его словам, меньше плана поступления НДС со ввезенных на таможенную территорию Украины товаров - на 33,2 млрд грн (22,3%), рентной платы за пользование недрами - на 7,1 млрд грн (39,1%), налога и сбора на доходы физических лиц - на 2,2 млрд грн (3,9%), ввозной пошлины - на 0,9 млрд грн (9,2%).

«К сожалению, остаются проблемы и с поступлениями от таможни и налоговой. План доходов, администрируемых Таможенной службой не выполнен на 34 млрд грн (21,4%), Налоговая служба - на 1,7 млрд грн (0,6%) », - добавил председатель Счетной палаты.

Меньше плана и расходы общего фонда. В январе - июне эта сумма составляла 51 млрд грн (9,6%).

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что дефицит бюджета на уровне 7,5% не является проблемой.

 

 
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