В партии пятого президента Петра Порошенко назвали фейком и фальсификацией опубликованный нардепом Андреем Деркачем разговор якобы экс-президента и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщила пресс-служба «Европейской солидарности» в комментарии «Украинской правде».

«В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко. От «распятого мальчика в Славянске»до «убийства Петром Порошенко родного брата».

«Разговор» с Путиным, обнародованный выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом... И пресс-конференция Деркача-Кулика, и заявления Венедиктовой, и провоцирование указанных исков - часть спецоперации московской агентуры с навязывания российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко. Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля», – говорится в сообщении.

В партии Порошенко считают, что Деркач и прокурор Константин Кулик, которые на пресс-конференции в четверг опубликовали якобы разговора Порошенко - «участники кремлевского плана по отбеливание Путина, снятие с России ответственности за агрессию и переложение ее на Украину».

Также в «Евросолидарности» пишут, что слова Кулика и Деркача коррелируются с заявлением генпрокурора Ирины Венедиктовой о том, будто граждане массово обращаются с заявлениями на Порошенко.

В частности, там пишут, что юристы, которые «обслуживают пятую колонну, в течение последней недели обзванивают вынужденных переселенцев и предлагают им подписывать иски против Порошенко, который якобы виноват в потере ими имущества».

Все эти факты в партии бывшего президента называют «частью спецоперации московской агентуры» и «местью Кремля» Порошенко.

9 июля нардеп Деркач обнародовал запись разговора людей с голосами похожими на голоса Порошенко и президента РФ Путина. Разговор якобы состоялся в апреле 2015 года.

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию записи телефонного разговора якобы Путина и Порошенко.