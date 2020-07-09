За минувшие сутки, 8 июля, вооруженные формирования РФ 14 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностям 120-ти и 82-х мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и беспилотные летательные аппараты, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили вражеские обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По данным разведки, 8 июля украинские защитники ранили двух захватчиков и уничтожили один автомобиль типа «Тигр».

За минувшие сутки, к сожалению, один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое украинский воинов получили ранения. Командование Объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. Потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.