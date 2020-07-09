Детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили лицо, которое пыталось дать главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко взятку в размере 800 тысяч долларов, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили «на горячем» лицо, которое пыталось за 800 тыс. долл. США подкупить главу Фонд государственного имущества Украины, чтобы тот назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц, а также продлил действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией», – говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что лицо разоблачено сразу после предоставления первого транша в 200 тыс. долл. США и задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. «Следственные действия продолжаются. Детали – позже», – сказано в сообщении.

Тажке отмечается, что это уже вторая попытка подкупа председателя ФГИУ, которая разоблачена НАБУ и САП в сотрудничестве с Дмитрием Сенниченко.

В свою очередь экс-депутат Сергей Лещенко со ссылкой на источники сообщил, что взятку $800 тыс. главе ФГИУ давали снова за назначение руководства Одесского припортового завода.

Напомним, 30 января детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП разоблачили «на горячем» трех человек во время предоставления части неправомерной выгоды в размере 50 тыс. долл. США председателю Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко.

Как установило следствие, задержанные предложили председателю ФГИ 5 млн долл. неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО «Одесский припортовый завод» (99,5% акций принадлежат государству) заранее определенного лица.