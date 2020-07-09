80% уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, не имеют судебных перспектив. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил начальник третьего отдела Управления по расследованию уголовных преступлений, совершенных должностными лицами, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Олег Корецкий, передает УНИАН.



По его словам, с мая 2019 года было открыто 13-15 производств, в которых фигурировал Порошенко, по большинству из этих дел были проведены следственные действия, которые завершены в январе-феврале текущего года.

Вместе с тем он подчеркнул, что по результатам расследований нет оснований для объявления Порошенко подозрения. Корецкий также отметил, в тех делах нет состава преступления как такового. Он предположил, что судебные перспективы имеют толькодва дела, где фигурирует Порошенко: о законности выдворения за пределы Украины экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили и о пересечении Порошенко границы для вылета на отдых на Мальдивах.

При этом Корецкий добавил, что в последнем деле состав преступления обнаружен в действиях работников Государственной пограничной службы.

Кроме того, он считает, что никаких претензий правоохранителей к Порошенко по делам об уклонении от уплаты налогов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбацком», о разжигании межрелигиозной розни (относительно получения Украиной томоса), о подписании Минских соглашений, продаже Липецкой кондитерской фабрики не может быть. В целом, по мнению Корецкого, 80% таких дел не имеют судебных перспектив.

Напомним, 8 июля прокуроры отказались от меры пресечения Порошенко. Представители обвинения объявили о завершении расследования дела, в связи с чем избрание меры пресечения уже не актуально.