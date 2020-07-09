Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что ситуация с заболеваемостью украинских медиков коронавирусной болезнью COVID-19 улучшилась. Как передает УНИАН, об этом он сказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос об уменьшении количества украинских врачей, которые за последний месяц заболели COVID-19.

«Если мы посмотрим, что у нас происходило в апреле, а мы мониторим ситуацию, в том числе, каждую неделю, то максимальный уровень заболеваемости, который у нас был среди медицинских работников относительно всех заболевших людей, доходил до 21%», - отметил Степанов.

То есть, пояснил он, из 100 заболевших в Украине был 21 медицинский работник: или врач, или медицинская сестра, или младший медицинский персонал. «На сегодняшний день этот показатель - на уровне до 7-8%. Он постоянно снижается, и скажу откровенно: мы очень довольны такой динамикой», - сказал министр.



Он связывает это с улучшением ситуации с состоянием медицинской системы и с обеспечением средствами индивидуальной защиты. «Отсутствие средств индивидуальной защиты, отсутствие положений по инфекционному контролю в больницах, то есть, все то, что разваливалось на протяжении последних, особенно, 3-4 лет, привело к большому количеству инфицированных медицинских работников. Сейчас все очень сильно изменилось, и мы видим уже цифры, которые соответствуют всем европейским и мировым стандартам», - сказал Степанов.

Так, по его словам, за три месяца удалось «максимально восстановить» медицинскую систему Украины, и эта работа будет продолжаться, в частности, относительно эпидемического и инфекционного контроля, а также обеспеченности больниц средствами индивидуальной защиты.

Напомним, по данным на утро 9 июля в Украине подтверждено 51224 случая COVID-19, из них 23 784 человека выздоровели, 1327 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 810 случаев.