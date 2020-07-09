Несмотря на решение Европейского суда по правам человека, не разрешившего привлечь бывшего народного депутата Георгия Логвинского к уголовной ответственности за якобы организацию коррупционной схемы по завладению 54 млн грн, Национальное антикоррупционное бюро продолжит расследование дела, сообщает пресс-служба НАБУ.

«Следствие собрало достаточно доказательств для сообщения ему (Логвинскому. - Ред.) о подозрении, однако его иммунитет как близкого родственника судьи ЕСПЧ, правоохранительные органы требовали разрешения этого суда для совершения соответствующего процессуального действия... Решения ЕСПЧ (принято 6 июля 2020 года) касается исключительно одного из фигурантов расследования и фактически делает невозможным сообщение ему о подозрении в лишении иммунитета», - говорится в заявлении.

В то же время досудебное расследование в отношении других шести участников коррупционной схемы продолжается, отметили в антикоррупционном бюро.

«Все эти участники схемы, расследуемого в рамках уголовного производства, получили подозрения, а ВАКС признал эти подозрения обоснованными и избрал подозреваемым меры пресечения», - добавили в НАБУ. При этом, несмотря на публичные замечания из Страсбурга, в НАБУ настаивают на корректности проведенного ими расследования. Там отметили, что попытки привлечения к уголовной ответственности близких родственников судей ЕСПЧ являются единичными. «В Украине такой практики вообще не существовало. Такая ситуация осложнила работу следствия, что, в итоге, повлияло на суть решения, принятого ЕСПЧ в отношении родственника судьи этого суда. Мы внимательно проанализируем решение Европейского суда по правам человека и учтем его аргументы в работе следствия», - отметили в НАБУ.

В то же время сам Логвинский в Facebook решение ЕСПЧ назвал «победой правды над злом». «Суду пришлось констатировать нарушение международного права и наличие таких фактов как противоправное давление на участников процесса (адвокатов, свидетелей, экспертов), незаконные негласные следственные действия, которые, по советской традиции, брались на третьих лиц, чтобы получить информацию на нужного человека и нужного характера», - написал он.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес беспрецедентное решение, которым отказал Украине в снятии иммунитета с Георгия Логвинского, бывшего народного депутата («Народный фронт») и мужа судьи ЕСПЧ Анны Юдковской.

НАБУ обвиняет Логвинского и ряд экс-чиновников Минюста в действиях, которые привели к потерям государства на сумму 54 млн грн. Обвиняемые же утверждают, что лишь выполняли обычные для ЕСПЧ процедуры.

Экс-нардеп Георгий Логвинский отрицал получение уведомления о подозрении по данному делу.