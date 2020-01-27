Экс-нардеп Георгий Логвинский отрицает получение уведомления о подозрении.

«В конце прошлой недели многие СМИ распространили информацию НАБУ об уголовных делах и предъявленных подозрениях в отношении сотрудников Минюста и адвокатов, там фигурировала и моя фамилия, хотя никакого отношения к указанной компании я не имею, о чем прекрасно известно НАБУ. Официально заявляю, что никаких подозрений мне не предъявлялось и никаких следственных действий со мной не проводилось», - написал он в Facebook.

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«Вся эта буря в тазике есть ни что иное как откровенно незаконные действия НАБУ, и это подтверждается отказом ВАКС задержать фигурантов этого сюрреалистичного дела. О политическом мотиве преследований заявлено самыми авторитетными правозащитными организациями и людьми, которых справедливо считают «совестью нации», - добавил Логвинский.

Более того, по его словам, правовые аспекты этого «дела» были неоднократно разъяснены ведущими юристами в области работы с ЕСПЧ, включая его ad hoc судью.

«Но 28-летний дефектив НАБУ – бывший налоговик из Ривного – очевидно лучше знает о том, как нужно работать с международным судом, и какие решения должен выносить ЕСПЧ, - возмутился Логвинский. - Юридическая логика псевдодетективов состоит в том, что когда государство отбирает имущество у частного лица – это доход государства, а попытки этого частного лица вернуть украденное имущество законными юридическими механизмами, включая обращения в международные и национальные суды – «это покушение на завладение государственными средствами».



«Пока меня интересует одно – это просто глупая упоротость псевдоантикоррупционеров (которые сами являются фигурантами уголовных дел, и это, очевидно, объясняет такое упорство в назывании черного белым) или это сознательная спланированная акция для дискредитации сотрудничества Украины с ЕСПЧ? Ведь вопиющая беззаконность конкретных действий НАБУ в этом деле уже взята на контроль на высоком международном уровне», - резюмировал политик.

Напомним, 22 января бывший представитель президента в Крыму и уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили ему подозрение в присвоении имущества.

Позже в НАБУ отметили, что детективы сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины. Среди них – бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая, назвавшая дело НАБУ – пиаром.