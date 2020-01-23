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Вчера, 22 января, детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении шести лицам в завладении и легализации 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

Речь идет о:

бывшем правительственном уполномоченном по делам Европейского суда по правам человека;

бывшем первом заместителе министра юстиции (сообщено о подозрении в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины);

бенефициаре частной компании;

трех лицах, приближенных к бывшему народному депутату Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, а также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

По данным НАБУ, следствие установило, что подозреваемые в течение 2013-2016 гг. организовали схему с использованием механизма обращения в Европейский суд по правам человека: ввели в заблуждение европейский институт не известив его обо всех обстоятельствах спорных правоотношений.

Так, в сентябре 2013 года представитель ООО «Золотой Мандарин Ойл», подконтрольного бывшему народному депутату Украины, по указанию последнего подготовил и направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявление о взыскании из государственного бюджета Украины 54,179 млн грн как невыплаченной задолженности со стороны ПАО «Киевэнерго» перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Однако, как выяснили детективы НАБУ во время досудебного расследования, несмотря на решение суда в свою пользу, «Золотой Мандарин Ойл» за его реализацией в исполнительную службу не обращался. И об этом факте ООО ЕСПЧ не сообщил. Также, как и скрыло от европейской институции факт уступки права требования к ОАО «Киевэнерго» в пользу другой частной компании, также аффилированной с экс-народным депутатом-организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ.

В дальнейшем, как считает следствие, для сопровождения дела в ЕСПЧ бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции Украины, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу «Золотого мандарина Ойл» 54,179 млн грн из государственного бюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами. В феврале 2016 гола Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в июне 2017 года.

В НАБУ отметили, что по состоянию на 23 января, часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания об обстоятельствах совершенного уголовного преступления. Следствие продолжается.

Напомним, 22 января бывший представитель президента в Крыму и уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ Борис Бабин сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро подготовили ему подозрение в присвоении имущества.
ForUm

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