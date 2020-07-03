Верховная Рада проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.
Депутаты 286 голосами поддержали проект постановления об увольнении главы НБУ, поданное в Раду президентом Владимиром Зеленским.
Выступая в парламенте, Смолий заявил, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и является «красной линией».
Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.
Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.
В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.
Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.
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