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Верховная Рада проголосовала за отставку главы Национального банка Украины Якова Смолия.

Депутаты 286 голосами поддержали проект постановления об увольнении главы НБУ, поданное в Раду президентом Владимиром Зеленским.

Выступая в парламенте, Смолий заявил, что его прошение об отставке является протестом против политических давлений на НБУ и является «красной линией».

Как сообщал ForUm, 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту Украины заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.    

2 июля президент внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Смолия. Профильный комитет Верховной Рады поддержал отставку Смолия.

Члены правления НБУ разделяют позицию подавшего в отставку главы НБУ Якова Смолия, но продолжают работать для сохранения макрофинансовой стабильности.

В Офисе президента Украины заявили, что обеспечение независимости Нацбанка остается безусловным приоритетом.

Яков Смолий работал в должности главы НБУ с марта 2018 года.
ForUm

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