Информация о проекте постановления уже есть на сайте Верховной Рады, однако его текст пока не обнародован. Его инициаторами стали депутаты от фракций «Слуга Народа» и «Доверие».

Отмечается, что проект планируется рассмотреть на ближайшем заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, запланированном на четверг, 9 июля.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль выразил надежду, что адаптивный карантин позволит провести в октябре запланированные местные выборы.