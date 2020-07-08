В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении очередных местных выборов 25 октября 2020 года.
Информация о проекте постановления уже есть на сайте Верховной Рады, однако его текст пока не обнародован. Его инициаторами стали депутаты от фракций «Слуга Народа» и «Доверие».
Отмечается, что проект планируется рассмотреть на ближайшем заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, запланированном на четверг, 9 июля.
Ранее премьер-министр Денис Шмигаль выразил надежду, что адаптивный карантин позволит провести в октябре запланированные местные выборы.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что монобольшинство в парламенте есть и нет никаких оснований для её роспуска.
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