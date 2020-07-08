также в разделеПолитика
В Украине назначен новый языковой омбудсмен 15
Порошенко сообщили о завершении расследования по делу о назначении Семочко 25
Адвокат: Еще одно дело против Порошенко закрыли 27
Немецкие СМИ: Медведчук и ОПЗЖ продолжают борьбу против внешнего управления Украиной 24
Порошенко пришел в Печерский суд 30
США планируют увеличить военную помощь Украине 17
Веснянко: Потерянные симпатии электората Зеленского перешли к ОПЗЖ -и вот почему 180
Украина хочет на саммите с ЕС согласовать обновление Соглашения об ассоциации 22
Зеленский сообщил НАПК, что не задекларировал облигации 59
МИД выразило протест из-за обысков у крымских татар 25
ЕС предоставил Украине €11,5 миллиона на реформу госуправления 16
Медведчук: ЕС запрещает развивать украинское машиностроение ‒ это колониальная политика в отношении нашей страны 30
Националисты обеспокоены возможным созданием дружин самообороны ОПЗЖ 1234
Политолог сообщил, в каком случае Зеленский ответит на письмо Медведчука 70
Лозовский: Рейтинги Зеленского и «Слуги народа» - это сиамские близнецы 54
Резников: Получившие паспорта РФ украинцы являются заложниками 44
Вице-премьер: Встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в августе 14
Резников: РФ не ставила ультиматумов по особому статусу Донбасса 22

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о назначении очередных местных выборов 25 октября 2020 года.

Информация о проекте постановления уже есть на сайте Верховной Рады, однако его текст пока не обнародован. Его инициаторами стали депутаты от фракций «Слуга Народа» и «Доверие».

Отмечается, что проект планируется рассмотреть на ближайшем заседании парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, запланированном на четверг, 9 июля.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль выразил надежду, что адаптивный карантин позволит провести в октябре запланированные местные выборы.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что монобольшинство в парламенте есть и нет никаких оснований для её роспуска. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги