Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что монобольшинство в парламенте есть и нет никаких оснований для её роспуска. Как передает УНИАН, об этом он сообщил в интервью одному из телеканалов в пятницу вечером.

Отвечая на вопрос о том, «монобольшинство скорее живое или не живое» Разумков сказал: «Оно живое, абсолютно живое, оно работающее».

Он напомнил, что хоть монобольшинство и не поддержала программу действий правительства, но принимает законопроекты и кадровые решения большинством голосов. При этом спикер отметил, что «монобольшинство - это совокупность людей. И у каждого из них есть свое видение, свое понимание, своя позиция по тем или иным вопросам». «И если тот или другой вопрос не поддерживается 10-20% фракции, то это 25 или 50 голосов, а по состоянию на сегодняшний день фракция «Слуга народа» состоит из 248 народных депутатов Украины. Это нормально и это подтверждает демократические принципы как в парламенте, так и в монобольшинстве», - подчеркнул Разумков.

На вопрос о том, что во фракции нет 226 голосов, поэтому часто звучат экспертные мнения и политические заявления, что этот парламент может не дожить до конца своей каденции, и перевыборы парламента могут произойти вместе с местными выборами, председатель ВР сказал: «Предположения могут быть разными». В то же время он напомнил, что четко определены основания для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады. По его словам, по состоянию на сегодня, ни одно из них не является основанием для этого. «Верховная Рада будет демонстрировать свою работу, и оснований, предусмотренных Конституцией для досрочного прекращения её полномочий у президента не будет. А я убежден, что все должны действовать в пределах своих полномочий и основного закона нашего государства», - сказал Разумков.

«Плюс давайте также вспомним, что на год, если были досрочные перевыборы, у ВР есть иммунитет. И это время также не вышло», - напомнил председатель ВР. Говоря о частичном падении рейтинга партии «Слуга народа», которое может повлиять на результаты партии на местных выборах, Разумков согласился, что «это плохо всегда когда у тебя снижаются рейтинги, для любой политической силы». В то же время он добавил, что это закономерная ситуация - «всегда партия власти, власть постепенно будет терять поддержку».

По его словам, это касается не только партии «СН», но и других партий и не только в Украине. «Я не вижу на сегодняшний день большой негативной динамики в рейтингах политической силы, как и в других политических силах», - добавил он. Разумков уверяет, что на сегодняшний день еще не началась «агрессивная избирательная кампания - она будет несколько позже, и тогда уже можно будет более профессионально оценивать ту или иную социологию».