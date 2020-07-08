Руководитель следственной группы передал адвокатам пятого президента, народного депутата Петра Порошенко постановление о закрытии уголовного производства относительно возможных нарушений при купле-продаже завода "Кузня на Рыбальском", в котором тот фигурировал.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков.

«Уголовное дело по «Ленинской кузне» (одно из 24 «дел Порошенко») сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого. На следователей оказывалось давление, в чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе», – написал он.

Напомним, 19 июня генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала три уголовных производства против пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко, которые закрыли из-за отсутствия состава преступления.