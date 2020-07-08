Ляшко уверяет, что заплатил штраф за «карантинный» кофе в Хмельницком

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что заплатил 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина в кафе Хмельницкого. Об этом Ляшко рассказал в эфире телеканала 112 Украина.

«Никто не должен пользоваться своим служебным полномочием. Нарушение признано, суд установил размер штрафа, и лично мной было также заплачено 17 тыс. грн за посещение кафе и за нарушение карантинных норм», - заявил Ляшко.

Он добавил, что этот визит в кафе был инспекцией.

Напомним, 3 июня несмотря на действующий запрет приема посетителей в помещениях кафе и ресторанов, президент Владимир Зеленский в Хмельницком смог выпить чашку кофе в одном из местных заведений.

Вместе с Зеленским в кафе были руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, его первый заместитель Сергей Трофимов, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, председатель Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. На фото видно, что все они без масок и не соблюдают социальной дистанции.

»Я готов отдать штраф, если я что-то нарушил... Мне сказали, пригласили, я зашел - все там проверили», - заявил Зеленский.

По факту нарушения карантина полицейские составили админпротоколы на владельца и посетителей кафе.

19 июня Хмельницкий горрайонный суд должен был рассмотреть вопрос об административном нарушении президента Владимира Зеленского. Судья приостановил производство и обратился в Верховный суд для толкования, может ли глава государства быть привлечен к административной ответственности, ведь согласно Конституции президент является неприкосновенным.

Зеленский заявил, что добровольно заплатит сумму, равнозначную штрафу за нарушение карантина в Хмельницком.