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Укрзализныця возобновила курсирование 12 пригородных поездов, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

В частности, назначены поезда: №7001 Борщаговка - Клавдиево; №7006 Буча - Святошино; №6670 Бородянка - Борщаговка.

Также назначены поезда №7010 Клавдиево - Борщаговка; №6612 Клавдиево - Борщаговка; №6016 Фастов - Киев; №6814 Киев-Волынский - Яготин; №6823 Яготин - Киев-Волынский; №6931 Нежин - Киев-Волынский; №6932 Киев-Волынский - Нежин; №6506 Плавные - Запорожье-2; №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный.

Пассажиров прихвали соблюдать требования Министерства здравоохранения и использовать средства индивидуальной защиты.

Напомним, 1 июня в Украине возобновлено железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.
ForUm

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