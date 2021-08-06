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СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения АО «Укрзализныця». Чиновник подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин, сообщает пресс-центр ведомства.

Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался от органов досудебного расследования.

Правоохранители задержали экс-чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.

По данным следствия, чиновник организовал механизм присвоения денег, выделенных на обслуживание путевой техники. К противоправной деятельности он привлек представителей аффилированной коммерческой структуры.

Согласно заключенному договору подрядчики должны обслуживать машинные комплексы, предназначенные для реконструкции железнодорожных путей.

Однако участники сделки фактически не проводили соответствующих работ, а переведенные на их счета средства вывели в тень.

Соучастнику задержанного и руководителю коммерческой структуры сообщено о подозрениях по:

  • ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)
  • ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительные материалы направлены в суд.

В отношении задержанного участника схемы решается вопрос об избрании меры пресечения.
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