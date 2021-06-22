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Служба безопасности Украины разоблачила схему поставок несертифицированной продукции для АО «Укрзализныця», сообщает пресс-центр СБУ.

Предприятие потратило более 200 млн грн на материалы для ремонта интерьера вагонов. Впрочем, приобретенная за государственные деньги продукция не соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок.

По предварительным данным предварительного расследования, сделку в 2016 году организовали представители хозобщества и нескольких аффилированных коммерческих структур. По условиям договора, победители тендера должны поставлять железнодорожникам материалы для проведения ремонта пассажирских мест в вагонах подвижного состава.

Однако, вместо продукции установленного стандарта, коммерсанты отгружали госпредприятию некачественные товары, в том числе сделанные из легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы не допустить чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте, правоохранители провели обыски по местам работы и проживания участников схемы. Во время следственных действий обнаружено техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос о сообщение организаторам сделки о подозрениях и избрание мер пресечения.
ForUm

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