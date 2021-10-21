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С 21 октября 2021 на крупнейших железнодорожных вокзалах страны работают пункты вакцинации и экспресс-тестирование на COVID-19. Вакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днипро, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры, имеющие билет на поезд, смогут сделать это медицинское исследование за 350 грн. Агентом железной дороги в проведении экспресс-тестирование стала «Медицинская лаборатория CSD», именно эта компания предложила самую выгодную стоимость услуг.

Кроме этого, отныне начинают работать пункты бесплатной вакцинации на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса и Днипро.

В дальнейшем АО «Укрзализныця» планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Напомним, согласно постановлению Кабинет Министров Украины №1236 с 21 октября 2021 меняются правила перевозок пассажиров во время карантина. Теперь посадка в поезда дальнего следования возможна только при условии наличия у пассажиров сертификата о вакцинации (бумажного или в приложении «Дия»), или документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР или экспресс-теста на COVID -19, что должны быть сделаны не более чем за 72 часа до посадки в поезд.
ForUm

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