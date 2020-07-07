В 9 областях Украины по состоянию на 7 июля отмечается значительное распространение COVID-19, сообщает УНИАН.

Так, по данным Минздрава, на сегодняшний день к регионам со значительным распространением относятся: Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская и Черниговская области.

Указывается, что переход областей к следующему этапу карантина, который предусматривает ослабление карантина, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям. Эти критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению COVID-19 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне.



Согласно постановлению правительства о карантине, на территории регионов со значительным распространением COVID-19 вводится усиление противоэпидемических мероприятий.

Регионом с широким распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50%; среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11%, который рассчитывается по формуле: показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.

Отмечается, что усиление противоэпидемических мероприятий применяется и прекращается на территории региона или отдельных административно-территориальных единиц на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона, с учетом оценки эпидемической ситуации и наличия в регионе признаков для усиления противоэпидемических мероприятий.

В случае соответствия эпидемической ситуации в регионе признакам для усиления противоэпидемических мероприятий в течение трех дней подряд региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об усилении противоэпидемических мероприятий с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в регионе с широким распространением COVID-19 каждые три дня анализируют эпидемическую ситуацию в регионе, рассматривают вопрос усиления противоэпидемических мероприятий. Решение об усилении противоэпидемических мероприятий может быть отменено не ранее, чем через семь дней со дня его принятия с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.



Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине подтверждено 49607 случаев COVID-19, из них 22 193 человека выздоровели, 1283 – умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 564 случая.