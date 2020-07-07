также в разделеОбщество
В МИД объяснили, кому из украинцев разрешат въезжать в ЕС
В Украине вырос показатель заболеваемости коронавирусом 12
В Польше подожгли хостел, где жили украинские заробитчане 10
Не готовы к ослаблению карантина 9 областей Украины 11
Журналист: Прикрываясь решением суда, Опимах отдал государственное месторождение частной структуре 17
Украинские военные уничтожили 8 оккупантов и две вражеские САУ 68
Украинцы, которых не пустили в Грецию, сегодня вернутся в Киев 17
Минздрав создаст подразделения для контроля за качеством оказания медпомощи 11
КСУ начал рассмотрение закона о языке 18
На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска 10
В Крыму после обысков задержали 6 крымских татар 45
В Украине снова увеличилось число новых больных COVID-19 21
В Украине зарегистрировали почти 1,5 миллиона переселенцев 17
Сутки в ООС: 7 обстрелов, 1 военный получил боевую травму 15
Наев: Сейчас нет угрозы вторжения РФ на территорию Украины 63
6 июля. Картина дня 24
СБУ разоблачила дельцов, которые помогали сепаратистам подменять мобильный трафик 18
Львовщина ослабляет карантин 17

К украинцам, которых не впустили в Грецию, не будут применять процедуру депортации. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает «Европейская правда».

«Достигнута договоренность, что депортацию они не получат. Консулы при вылете будут лично контролировать, чтобы именно так все произошло», - сообщил глава МИД.

Применение процедуры депортации грозило бы путешественникам последующим многолетним запретом на въезд в ЕС.

Дмитрий Кулеба также призвал авиакомпании не продавать билеты людям, зная, что они не входят в категории граждан, которые имеют право въезда в страну назначения, а украинцев - тщательно проверять информацию об условиях въезда.

Напомним, 4 июля 17 украинских граждан не пропустили в Грецию в связи с карантинными ограничениями на въезд в Евросоюз граждан из третьих стран.

Украинцы находятся в полицейском отделении аэропорта Афин, их посетил консул, который купил им воды и средства гигиены.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
11
Теги