Консул в Греции приобрел воду и средства гигиены для 17 украинцев, которых не пропустили в аэропорту Афин из-за запрета на въезд в Европейский Союз представителям третьих стран.
Об этом «Укринформу» сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.
«Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение», — объяснил Погорельцев.
Он добавил, что завтра, 6 июля, по поводу ситуации с украинцами «будет предоставлен развернутый комментарий».
Также Погорельцев призвал украинцев, которые хотят путешествовать, планировать поездки исключительно после получения официальных источников актуальной информации о возможностях въезда в иностранные государства.
Одна из пассажирок, которых не пропустили, Анна Валевская написала, что консул посетил украинцев. По ее словам, привезли мыло, дезинфицирующее средство, воду, туалетную бумагу и матрасы.
Также WizzAir направил своим пассажирам бутерброды и воду, Ryanair пока не отреагировал.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время