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Консул в Греции приобрел воду и средства гигиены для 17 украинцев, которых не пропустили в аэропорту Афин из-за запрета на въезд в Европейский Союз представителям третьих стран.

Об этом «Укринформу» сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

«Наши граждане не задержаны. Их не пропустили на въезд в страну в связи с действующими ограничениями. Консул купил воды, средства гигиены и выехал в аэропорт. От греческих властей получено соответствующее разрешение на посещение», — объяснил Погорельцев.

Он добавил, что завтра, 6 июля, по поводу ситуации с украинцами «будет предоставлен развернутый комментарий».

Также Погорельцев призвал украинцев, которые хотят путешествовать, планировать поездки исключительно после получения официальных источников актуальной информации о возможностях въезда в иностранные государства.

Одна из пассажирок, которых не пропустили, Анна Валевская написала, что консул посетил украинцев. По ее словам, привезли мыло, дезинфицирующее средство, воду, туалетную бумагу и матрасы.

Также WizzAir направил своим пассажирам бутерброды и воду, Ryanair пока не отреагировал.
ForUm

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